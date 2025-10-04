Caltanissetta. Le problematiche della famiglia nelle aree interne al centro dell’incontro organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari

Caltanissetta. Organizzato dal Forum delle associazioni familiari, nel Salone Fiandaca del Museo Diocesano presso il Seminario Vescovile di Caltanissetta alle ore 16,00, si è svolto un incontro sul tema: “Il valore etico, sociale ed economico della famiglia nelle aree interne: opportunità e prospettive”. Dopo i saluti del nostro Vescovo tramite il suo vicario Mons. Onofrio Castelli e del Sindaco di Caltanissetta, rappresentato dall’Assessore alle politiche familiari e sociali, Ermanno Pasqualino, hanno introdotto i lavori il moderatore, giornalista e scrittore, Nunzio Primavera e l’Avv. Febo Battaglia presidente regionale del Forum Sicilia delle associazioni familiari. Dopo racconti di esperienze quotidiane di alcune famiglie delle zone interne si è proceduto a un confronto costruttivo fra alcuni consiglieri del forum regionale e alcuni presidenti dei forum provinciali, parimenti presenti, con alcune istituzioni locali rappresentate rispettivamente: dal dr. Giuseppe Catania sindaco di Mussomeli, dall’Avv. Piero Capizzi sindaco di Calascibetta e presidente del LCC di Enna, e dal dr. Roberto Gambino vicepresidente dell’ANCI Sicilia. Infine, alcuni rappresentanti delle associazioni appartenenti al Forum Provinciale di Caltanissetta hanno dialogato e posto delle domande al dott. Guglielmo Reale, funzionario della Regione Sicilia presso l’Assessorato Regionale per le tematiche familiari e sociali, sulle opportunità sociali e di lavoro realizzabili a medio termine ed a beneficio delle famiglie siciliane in generale e soprattutto di quelle delle nostre aree interne. Si è registrata un’affluenza di oltre un centinaio di persone.