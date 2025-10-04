Caltanissetta. La nissena Vittoria Sardo protagonista del Musical Flashdance a Milano

Risoluta e ostinata, talentuosa e creativa, poliedrica e carismatica. Tutto questo, in un mix perfetto, è Alex Owens protagonista dell’indimenticabile film “Flashdance” uscito nelle sale nel 1983 e da allora divenuto di ispirazione per generazioni di ragazzi che affascinati dalla nobile arte coreutica sono riusciti a trasformare quella passione in professione. Questa storia di talento e creatività non è solo quella di Alex Owens, ammessa alla prestigiosa accademia di danza dopo gli sforzi sostenuti per partecipare all’ambitissima audizione. È anche la storia di Vittoria Sardo che proprio Alex Owens interpreterà nel Musical “Flashdance” prodotto dalla Compagnia della Rancia e diretto da Mauro Simone, con le coreografie di Giorgio Camandona e la direzione musicale di Andrea Calandrini, in scena al Teatro Nazionale di Milano dal 09 ottobre al 03 gennaio 2026. Dopo una lunga e severa selezione, che ha visto presentarsi oltre 300 performer, soltanto in 20 sono stati scelti per comporre il cast e fra loro il nome della nissena Vittoria Sardo ha primeggiato fra tutti. A lei l’oneroso, ma gratificante ruolo di protagonista del musical, vestire i panni di Alex, le cui vicende personali non sono poi così dissimili da quelle di Vittoria stessa. Entrambe mosse da un profondo amore per la danza, per il canto e per la recitazione, entrambe destinate a un grande successo in giovanissima età. Le pagine iniziali della storia professionale di Vittoria vengono scritte a Caltanissetta. A cinque anni incontra Olga Giliberto e, sotto la sua preziosa guida, giunge al conseguimento del diploma di ballerina di danza classica I.S.T.D. di Londra. Sono anni di crescita umana e professionale segnati da numerose partecipazioni a competizioni nazionali e internazionali nelle quali il talento di Vittoria inizia a emergere agli occhi delle prestigiose giurie; decine le borse di studio e i riconoscimenti ottenuti in Italia e all’estero. Non tardano ad arrivare per Vittoria anche importanti successi nel canto, grazie agli insegnamenti di Mariangela Rizza sua storica vocal coach che l’hanno portata tra le tante esperienze anche a partecipare come giovane corista dei The Kolors alla semifinale del talent Amici edizione 2015. Lo studio delle arti performative di Vittoria si completa a Bologna, alla Bernstein School of Music Theatre diretta dalla canadese Shawna Farrel, dove si laurea con lode nel 2022. L’energia, la grinta e il talento consentono a Vittoria, in rapida successione, di partecipare come performer, alle produzioni internazionali dei musical “Grease”, “Chicago”, “Anastasia”, e da ultimo “West Side Story” nell’ambito del Caracalla Festival 2025 sotto la supervisione dell’Etoile Eleonora Abbagnato. Le numerose esperienze internazionali vissute da Vittoria a Londra ed a New York, dove ha frequentato corsi e summer school di perfezionamento nel musical theatre, la professionalità e gli eccellenti studi conseguiti, sono stati pertanto decisivi per l’assegnazione del ruolo di protagonista in “Flashdance-Il Musical” in scena al Teatro Nazionale di Milano. Lì, idealmente, le storie di Vittoria e Alex si congiungeranno… questa volta non sarà Alex a sognare di calcare il grande palcoscenico dopo aver lottato, con tutte le proprie forze, per affermarsi, ma Vittoria Sardo, una giovane e talentuosa nissena che, nata artisticamente in una piccola città del centro Sicilia, sostenuta da lungimiranti genitori, è riuscita, grazie alla sua grinta e determinazione, a comunicare il proprio eclettico talento a tutta l’Italia preparandosi perché, presto, il resto del mondo possa conoscerlo.