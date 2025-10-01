Caltanissetta, il Questore Agnello accoglie nove ispettori della Polizia di Stato

CALTANISSETTA. Questa mattina il Questore Pinuccia Albertina Agnello, alla presenza del Vicario del Questore, del Capo di Gabinetto e del Dirigente dell’Ufficio Personale, ha accolto nove ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Caltanissetta e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, nell’ambito dei periodici avvicendamenti di personale effettuati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I nuovi ispettori, provenienti da diverse Questure d’Italia, saranno prevalentemente assegnati a svolgere compiti di polizia giudiziaria, controllo del territorio e immigrazione. Ai nuovi arrivati il Questore ha dato il benvenuto a Caltanissetta e augurato buon lavoro al servizio della collettività nissena.