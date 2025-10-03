Caltanissetta. Il Comandante della Polizia Municipale e l’assessore Mirisola incontrano le Forze dell’Ordine locali

Comandante Campanella: “Un’occasione di confronto operativo per avviare un percorso di coordinamento fra i diversi Corpi impegnati nella tutela della legalità e della sicurezza” .

Lavorare in rete per garantire la sicurezza del territorio di Caltanissetta e offrire un servizio efficace a tutela dei suoi cittadini.

È questo il contenuto degli incontri istituzionali promossi dal Comandante della Polizia Locale Dott. Raffaele Campanella e dall’assessore Marcello Mirisola con le Forze dell’Ordine del capoluogo nisseno.

Dopo i rispettivi insediamenti, avvenuti entrambi da poche settimane, è stata infatti delineato un percorso orientato alla collaborazione fra tutte le istituzioni che presidiano il nostro territorio.

Per favorire questa sinergia, nel corso dell’ultima settimana sono stati avviati degli incontri formali che hanno rappresentato anche l’opportunità di programmare alcune azioni a difesa della legalità.

Desidero esprimere apprezzamento per l’impegno del Comandante Campanella nel promuovere azioni che vanno nella giusta direzione – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale Marcello Mirisola. L’impegno profuso dalla Polizia Locale è lodevole, ma rafforzare la collaborazione tra le Forze dell’Ordine è fondamentale per presidiare la legalità e offrire ai cittadini maggiore sicurezza e vicinanza concreta delle istituzioni.

Di seguito le parole del Comandante Campanella: “A seguito del mio recente insediamento, ho avviato una serie di incontri istituzionali con i rappresentanti delle principali Forze dell’Ordine presenti sul territorio, tra cui la Questura, la Compagnia dei Carabinieri e il Comando della Guardia di Finanza. Gli incontri, oltre a costituire un momento di presentazione formale, hanno rappresentato un’importante occasione di confronto operativo per rafforzare la collaborazione tra la Polizia Locale e i diversi Corpi impegnati quotidianamente nella tutela della legalità e della sicurezza. È stata condivisa, in linea di principio, la volontà di avviare un percorso di coordinamento interforze, ovviamente con la doverosa e preliminare regia sapiente della Prefettura di Caltanissetta, finalizzato al contrasto dei fenomeni di illegalità e al presidio delle aree maggiormente sensibili del territorio, attraverso azioni congiunte e sinergiche. Ho sottolineato, pertanto, l’importanza del lavoro in rete tra istituzioni, quale elemento essenziale per garantire un servizio più efficace e una maggiore vicinanza alle esigenze della cittadinanza”.