Caltanissetta. Il CEFPAS partecipa all’Ottobre Rosa: aumentare l’adesione e la qualità dello screening mammografico

Caltanissetta – Aumentare l’adesione delle donne allo screening mammografico e migliorarne la qualità. Sono due degli obiettivi, in linea con la campagna “Ottobre Rosa”, che sono emersi in occasione della quarta fase del corso di formazione dedicato ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) delle Aziende sanitarie siciliane, impegnati nelle attività di screening al seno. Il corso, avviato nel 2022, è stato organizzato dal CEFPAS su indicazione della Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro” del Dipartimento Assessorato regionale della Salute e Osservatorio Epidemiologico, Lucia Li Sacchi, nell’ambito degli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025. Lo screening, previsto per le donne tra i 50 e i 69 anni, permette di individuare precocemente eventuali lesioni tumorali.

Il modello formativo seguito è stato quello già adottato con successo dalla Regione Emilia Romagna (RER) e replicato in altre Regioni italiane che comprende azioni di ottimizzazione della clinical competence e della performance esecutiva delle mammografie, oltre che il miglioramento degli aspetti organizzativi, comunicativi e motivazionali. Per il responsabile scientifico del corso e responsabile del Centro Gestionale Screening dell’ASP di Palermo, Mario Valenza, l’analisi dei report prodotti dopo un anno di monitoraggio su base regionale ha mostrato un miglioramento significativo della qualità esecutiva delle mammografie da parte dei TSRM, a conferma dell’elevato valore di sanità pubblica dei programmi di screening mammografico. Per i docenti, Vania Galli e Stefano Trazzi, formatori esperti del Gruppo di coordinamento TSRM Regione Emilia Romagna, i Referenti TSRM siciliani intervenuti hanno dimostrato notevole impegno e dedizione affrontando con estrema serietà e responsabilità il percorso formativo proposto, consapevoli dell’importanza e della necessità di costruire una rete di interrelazione e comunicazione efficace ai fini del monitoraggio continuo della qualità, elemento fondante dei programmi di screening oncologico.