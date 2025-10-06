Caltanissetta. Il 7 ottobre in Prefettura momento informativo sulla Protezione Civile rivolto agli studenti

Nella mattinata di domani, martedì 07 ottobre, presso il Salone di rappresentanza sito al secondo piano di questa Prefettura, il Prefetto, Licia Donatella Messina, incontrerà alcuni studenti di diversi Istituti del Capoluogo, individuati dal locale Ufficio Scolastico Provinciale, per illustrare loro principi e aspetti di rilievo della complessa struttura della Protezione Civile.

Al suddetto momento di approfondimento prenderanno parte i componenti del Tavolo tecnico prefettizio all’uopo istituito che, per la circostanza, sarà allargato anche alla partecipazione del dirigente del predetto USP.

L’iniziativa rientra nel quadro degli eventi che avranno svolgimento in questo territorio provinciale per la “Settimana Nazionale della Protezione Civile, 4/13 ottobre 2025” nell’ambito dei quali è stata programmata, per il successivo 09 c.m., una esercitazione reale e per posti di comando all’interno della “Galleria Caltanissetta Fornice dx” che si estende dal km 53+929 al km 57+922 direzione A19 della SS 640 “Strada degli Scrittori”, e che vedrà il coinvolgimento degli stessi alunni secondo modalità e forme rispettose della loro sicurezza.