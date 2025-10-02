Caltanissetta, il 3 ottobre Open Day per i corsi del Teatro Stabile Nisseno

Lunedì 6 ottobre per il sedicesimo anno consecutivo partono all’Oasi della Cultura di Caltanissetta i corsi e i laboratori teatrali della scuola del Teatro Stabile Nisseno per l’anno accademico 2025/2026. Un impegno professionale costante negli anni premiato con la presenza di circa 80 allievi tra bambini, ragazzi, giovani e adulti a partire dal mese di ottobre 2025 sino al mese di maggio 2026 dove ogni classe effettuerà un saggio finale.

A presentare i corsi venerdì 3 ottobre alle ore 19,00 in occasione dell’Open Day sarà il direttore artistico del Teatro Stabile Nisseno Giuseppe Speciale e la coordinatrice dei suddetti corsi ,l’attrice Ilaria Giammusso. Quattro le discipline dei corsi proposti : Recitazione che sarà curata da Ilaria Giammusso, Salvina Fama e Giuseppe Minnella; Canto che sarà curato da Antonella Catanese e da Jessica La Verde ; Dizione che sarà curata da Salvina Fama; Danza che sarà curata da Francesca Gallina e Paola Pecoraro in collaborazione con la Scuola di danza Scarpette Rosse. Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte. A tal proposito riportiamo un pensiero del grande attore italiano Elio Germano : “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”. Per informazioni rivolgersi alla nostra segreteria sita presso l’Oasi della Cultura tutti i giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 17,00 alle 20,00 o telefonare ai nn. 320 32186265 – 351 7888512.