Caltanissetta, cinquant’anni d’amore tra Salvatore e Maria Pia: una vita insieme, dal primo sguardo alle nozze d’oro

CALTANISSETTA – Ci sono storie che il tempo non scalfisce, anzi, rende più preziose. È il caso di quella di Salvatore Vinci e Maria Pia Zappia, che oggi festeggiano le loro nozze d’oro, cinquant’anni di matrimonio celebrati nella stessa chiesa di Santa Barbara dove, il 5 ottobre 1975, si giurarono amore eterno.

La loro è una storia semplice e autentica, cominciata nel 1965 in una bottega di proprietà dello zio di Salvatore. Maria Pia aveva appena dieci anni, e i loro incontri erano rari, spesso legati alle serate di “cinema” organizzate dalla parrocchia, momenti di comunità e di condivisione. Ma bastarono pochi sguardi per accendere un sentimento destinato a durare tutta la vita.

Dopo qualche anno, Salvatore lasciò la città per trasferirsi a Torino, dove rimase quattro anni. Nonostante la distanza, il suo pensiero era sempre rivolto a Maria Pia. Tornato a Caltanissetta, il destino volle che i due si ritrovassero: lei lavorava nel noto negozio di scarpe Spatafora, e con la scusa di comprare un paio di scarpe, Salvatore la abbracciò. Da quel momento non si separarono più.

Da quell’unione sono nati tre figli – Ernesto, Umberto e Daniele – e due nipoti, Miriam e Samuele, che oggi rappresentano la continuazione di un amore costruito giorno dopo giorno, con pazienza, dedizione e affetto.

Salvatore, impiegato della Provincia di Caltanissetta, e Maria Pia, da sempre il cuore pulsante della famiglia, hanno affrontato insieme ogni sfida, testimoniando con il loro esempio i valori autentici della vita coniugale.

Cinquant’anni dopo, circondati dall’amore dei loro cari, hanno scelto di rinnovare le promesse nuziali nella stessa chiesa di Santa Barbara, dove tutto ebbe inizio. Un gesto che racchiude una vita intera: la forza della fede, la bellezza della costanza e l’emozione di un amore che continua a brillare.