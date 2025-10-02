Addio all’avv. Livio Alessi, Caltanissetta piange un figlio amato e stimato

Caltanissetta è in lutto per la prematura scomparsa dell’avvocato Livio Alessi, spentosi giovedì 2 ottobre a Roma all’età di appena 52 anni.

Figlio dell’avvocato Gaetano Alessi e di Silvana Morreale, Livio aveva lasciato da tempo la città natale per trasferirsi nella Capitale, dove aveva intrapreso e portato avanti con successo la professione forense. Nel corso degli anni si era affermato come stimato professionista, riconosciuto non solo per la sua preparazione giuridica e il brillante acume, ma anche per la simpatia e l’umanità che lo hanno sempre contraddistinto.

A Roma aveva costruito la sua carriera, guadagnandosi stima e rispetto negli ambienti professionali e umani che lo hanno conosciuto. Ma, come spesso accade ai figli della nostra terra, pur avendo messo radici altrove non ha mai interrotto il legame profondo con Caltanissetta. Un legame forte, intenso, fatto di ricordi, affetti e appartenenza che lo hanno sempre accompagnato, e che oggi rende ancora più dolorosa la sua scomparsa per l’intera comunità nissena.

Nonostante la distanza, Livio era e si sentiva “sempre sentitamente nisseno”, come amava sottolineare chi lo conosceva bene. Di lui restano impressi la brillantezza intellettuale, l’ironia mai banale, la simpatia non comune e quella rara capacità di unire competenza professionale e autentica umanità.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in città: in tanti lo ricordano con affetto, sottolineando come la sua gentilezza e il suo sorriso abbiano lasciato un segno indelebile.

I funerali si terranno sabato 4 ottobre alle ore 15.30 a Roma, presso la Chiesa di Cristo Re. Successivamente, la salma sarà trasportata a Caltanissetta, dove lunedì 6 ottobre, alle ore 15.30, in Cattedrale (Santa Maria la Nova), sarà celebrata una messa esequiale in suo suffragio.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della redazione de Il Fatto Nisseno e dell’editore Michele Spena.