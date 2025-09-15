Serradifalco. Il 16 settembre inaugurazione della scuola d’infanzia “Giovanni Falcone”: per l’amministrazione Burgio nuovo risultato importante

SERRADIFALCO. Inaugurazione ufficiale martedì 16 settembre della Scuola dell’Infanzia “Giovanni Falcone” di via Papa Giovanni XXIII. L’ha comunicata il sindaco Leonardo Burgio. La cerimonia di inaugurazione è prevista con inizio dalle ore 10,30 dall’ingresso scolastico di via Papa Giovanni XXIII e avverrà alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della Regione Siciliana.

Per l’amministrazione Burgio si tratta di un importante risultato ottenuto grazie ad un’azione politico amministrativa che ha permesso di demolire e ricostruire la scuola d’Infanzia “Falcone”.

Il progetto per la demolizione e ricostruzione della scuola d’infanzia “Giovanni Falcone” è stato finanziato all’amministrazione Burgio con fondi regionali concessi dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per 1.106.206,83 euro. Il 10% dell’opera è stato finanziato con fondi comunali. La scuola dell’infanzia “Falcone” era stata chiusa 14 anni fa quando cioè, nel 2011, dopo il crollo dell’ala est della vicina scuola elementare “Verga”, fu disposta prima la sua chiusura a scopo precauzionale e poi quella definitiva dopo che, a seguito di verifiche alla struttura, fu accertata la presenza di cemento depotenziato.

L’amministrazione Burgio, ha ottenuto il finanziamento necessario per la demolizione e ricostruzione; e martedì 16 settembre momento clou con l’inaugurazione della nuova scuola.