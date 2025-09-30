Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, mercoledì 1 ottobre la finale del 5° torneo interno “Alla conquista dell’ultima spiaggia”

Mercoledì 24 e venerdì 26 settembre si sono svolte presso la Nuova Locanda di San Cataldo le 3 semifinali del 5° torneo interno “Alla conquista dell’ultima spiaggia”. I vincitori delle semifinali raggiungono così il finalista diretto Manuel Carapezza “Disumanuel”, del RCU “Eagles” di Palermo, nella finalissima che si svolgerà domani mercoledì 1 ottobre e che determinerà il vincitore del Torneo. In palio, oltre la vittoria del trofeo più ambito e tanti punti ranking per la classifica dei migliori giocatori del Club, anche la seconda wild card pass per la fase finale del Campionato Regionale Individuale di Risiko Sicilia “CRI 2025”, che vedrà il prossimo 12 ottobre 32 giocatori provenienti da tutti i club siciliani sfidarsi per il titolo di miglior giocatore di Risiko in Sicilia, in un grande Torneo organizzato proprio dal Risiko Club Ufficiale Sancataldese.

Le semifinali avevano sulla carta un risultato scontato su chi avrebbe dovuto vincere ogni partita, per la caratura dei giocatori di livello nazionale che vi prendevano parte. Ma nel Risiko, si sa, non c’è niente di scontato anche perché oltre alla bravura nel gioco di chi, con abili strategie, sa muoversi e “leggere” la plancia meglio di altri, serve anche la componente “fortuna” che lo deve accompagnare per tutta la partita. I dadi e i loro punteggi ad ogni tiro e le combinazioni di carte territori che servono a rafforzare le proprie “armate” contro gli avversari, sono spesso determinanti nella vittoria di ogni partita.

E in queste 3 semifinali le sorprese non sono mancate. Al tavolo 1 si sono affrontati 3 giocatori del Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta e 1 giocatore del Club verde-amaranto, alle sue prime partite nei tornei ufficiali. Era scontato che lui arrivasse ultimo in questa partita e invece, con grande emozione, Giuseppe Ippolito “Cubalibre71” vince la sua sfida contro gli abili giocatori nisseni, in particolare Andrea Kiswarday “Plasma97” che negli ultimi 2 anni ha vinto tanti tornei ufficiali e anche il Master Nazionale di Caltanissetta del mese di Giugno. Al tavolo 2 era presente un giocatore del Club “Eagles” di Palermo, Claudio La Monica “Chiodo89”, recente finalista al Campionato Nazionale Individuale che si è svolto a Milano nel mese di settembre, sulla carta il piu’ forte al tavolo, contro 3 giocatori sancataldesi tra cui l’esordiente Calogero Giordano “Kalos” anche lui alle sue prime partite ufficiali. Al termine delle 2 ore di gioco la partita viene vinta da Fabrizio Butera del Club Sancataldese che arriva alla sua seconda finale consecutiva, dopo aver già vinto il precedente 4° torneo terminato a fine giugno scorso. Infine al tavolo 3 la presenza di Aurelio Mazzè “Auro”, ex campione nazionale di Risiko, che sfidava due giocatori del Club “Il Pifferaio” e 1 giocatore del Club di Caltanissetta e anche qui, altra sopresa, vince Lillo Maira “RnS” di Caltanissetta, e anche lui va a sedersi per la seconda volta consecutiva nel tavolo della finalissima. Sarà quella di domani sera una bella finale di Risiko, dove le strategie e la componente fortuna determineranno il vincitore del 5° Torneo interno

Nella serata della finale verrà anche giocato il 9° turno di amichevoli classificate del secondo semestre di quest’anno. Un modo per imparare il Risiko da Torneo iniziando a maturare le proprie strategie, un modo per divertirsi in piacevoli serate dove le partite prendono una piega meno competitiva e piu’ goliardica.

Appuntamento dunque a domani sera per la finalissima del 5° Torneo e per delle partite amichevoli alle quali tutti gli appassionati possono partecipare. E’ il modo migliore per iniziare a giocare a questo splendido gioco del Risiko da Torneo, e imparare piano piano le varie regole che lo differenziano dal Risiko classico. Tutte le informazioni generale sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” potranno essere richieste ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali sara’ pubblicato il Regolamento del Torneo e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.