Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, il 2 ottobre al via il XXI torneo “Eclettica”

Dopo il successo della tappa “Sicilia centrale” del IX Campionato Regionale Individuale, giocata a Caltanissetta il 21 settembre presso la biblioteca “Scarabelli” e dopo un periodo di amichevoli, giocate presso Eclettica Street Factory, si torna a giocare l’ultimo Torneo interno (campionato periodico) del 2025.

Giovedì prossimo 2 ottobre alle 20.45 (start ore 21.00) inizia il XXI torneo “Eclettica”, valido per il Ranking Nazionale e per il Ranking interno. Il torneo è articolato in nove turni di gioco con la possibilità di scartare tre turni (o per assenza o come peggior risultato), alla fine dei nove turni, il 27 novembre, in funzione dei partecipanti e in relazione alla classifica generale verranno estratti i giocatori che parteciperanno alla semifinale e colui o coloro che accederanno alla finale direttamente.

“Siamo molto soddisfatti della tappa del CRI giocata a Caltanissetta in quella stupenda location che è la biblioteca Scarabelli. – dichiarano dal direttivo- Siamo anche soddisfatti del risultato complessivo del nostro Club che piazza ben sei giocatori nella finale, secondo solo al Club di Palermo (otto players) e davanti a club storici del Risiko! siciliano. Giovedì inizia l’ultimo torneo di questo 2025- continuano dal direttivo- che ha visto il Club “Eclettica” protagonista nell’organizzazione del I° Master “Città di Caltanissetta, in quattro Open (compresa la tappa del CRI), in cinque tornei interni, con la partecipazione di nostri giocatori al Raduno di Saronno, organizzato dal RCU di Gerenzano, al Master di Vicenza e la Master di Milano. E ancora non è finita, ci aspetta il Master di Palermo, 26 ottobre, il Campionato Nazionale a Squadre, Bergamo 7-8-9 novembre e probabilmente qualcuno di noi andrà al Master di Roma a dicembre. E poi prima di Natale vorremmo organizzare qualcosa per le nostre giocatrici e giocatori, ma se si farà sarà una sorpresa. Intanto registriamo l’interesse di nuove giocatrici e giocatori che negli ultimi giorni si sono avvicinati al nostro Club e che parteciperanno al prossimo torneo. Questo è il risultato migliore!”