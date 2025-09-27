Real Fake, quando la realtà è troppo vera per essere falsa: la nuova web serie di Matranga e Minafò

Sui social racconti raccolti in rete dalla vita reale, reiventati con un pizzico di creatività come se fossero dei veri cortometraggi. Un progetto totalmente diverso da ciò a cui il pubblico del duo di Sicilia Cabaret si è abituato in questi anni

PALERMO – Storie vere o fake news, ma raccontate attraverso il linguaggio della commedia d’autore. Si chiama “Real fake”, la nuova e originale web serie che porta sui social racconti raccolti in rete e dalla vita reale, reinventati con un pizzico di creatività e grande cura estetica, come fossero dei veri e propri cortometraggi cinematografici. Così ogni episodio si muove sul filo sottile tra il vero e il falso, lasciando allo spettatore il dubbio: questa storia sarà vera o inventata?

La risposta arriva alla fine, con brevi insight che svelano i retroscena: cosa è successo davvero, cosa è stato romanzato e perché. Un format snello ma cinematografico: episodi di 5-6 minuti, diretti con una regia curata e una fotografia d’autore. Il progetto, pensato da Toni Matranga, è nato per crescere: “La web series è solo l’inizio – racconta -. L’obiettivo? Una serie completa autoconclusiva da 25 minuti a puntata, pensata per arrivare sulle piattaforme streaming, Prime Video in primis. O anche questa è una fake news?”.

Matranga si cimenta così in un progetto totalmente diverso da ciò a cui ha abituato il suo pubblico. Dopo anni di successi nella comicità e nei palcoscenici del cabaret, adesso con la sua squadra si mette in gioco in un’inedita veste di autore e attore, portando sullo schermo un’idea originale che unisce narrazione, cinema e verità (o qualcosa che le somigli). “Perché è un format ibrido tra cinema e web, ma capace di catturare il pubblico. Rimanete sintonizzati perché sono già pronte le altre puntate”.

Nel primo episodio, dal titolo “Da un padre a un padre” una vicenda delicata, toccante, ma con sfumature comiche e amare. Scritto da Toni Matranga con Lorenzo Pasqua, la regia è di Alessandro Scarpinato, mentre la produzione di Sicilia Social Star. Produttore esecutivo Antonio Cangelosi e direttore della fotografia Ruben Monterosso. Nel cast, oltre a Lorenzo Pasqua (nei panni di un militare in pensione), Alessandro Fricano (padre), Gabriella Gugliotta (cassiera), Federica De Luca (cameriera), c’è anche l’inseparabile compagno di sempre: il barbiere del cliente Toni Matranga è infatti Emanuele Minafò. Per la prima volta sullo schermo la piccola Sveva Cangelosi.