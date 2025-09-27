Piano straordinario per le province della Sicilia, dal Mit oltre 93 milioni: ecco le risorse per Caltanissetta

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 93.658.956 euro per la regione Sicilia, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia. Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. In particolare, le risorse assegnate alle province della regione Sicilia sono state così ripartite: Agrigento 8.088.526,79 euro, Caltanissetta 6.259.643,74 euro, Catania 16.442.729,87 euro, Enna 5.512.581,13 euro, Messina 16.978.932,94 euro, Palermo 17.088.440,35 euro, Ragusa 5.715.182,20 euro, Siracusa 8.970.915,25 euro, Trapani 8.602.004,24 euro.