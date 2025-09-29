Nella Tranchina nuova presidente di Italia Nostra Sicilia

Dopo anni di intensa attività alla guida di Italia Nostra Sicilia, il professore Leandro Janni ha ceduto il testimone a Nella Tranchina, eletta all’unanimità nuova Presidente durante il Consiglio Regionale che ha avuto luogo domenica 28 settembre 2025, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta. Già Presidente della Sezione di Italia Nostra Melilli, Nella Tranchina porta con sé una lunga esperienza professionale e associativa. Docente di Tecnologia e Informatica per oltre quarant’anni, si è occupata non solo dell’insegnamento ma anche della progettazione e del coordinamento di numerose iniziative scolastiche dedicate all’educazione ambientale, alla sicurezza, alla protezione civile e alla cittadinanza attiva. La presidenza regionale di Leandro Janni (dal 2004 al 2025, sei mandati con una sola interruzione perché eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale di Italia Nostra) ha segnato una stagione di forte impegno culturale e civile, caratterizzata dalla difesa del paesaggio, dalla tutela dei beni storici e dalla valorizzazione delle identità territoriali. Sotto la sua guida, Italia Nostra Sicilia ha portato avanti battaglie decisive per la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, stringendo alleanze con istituzioni, associazioni e cittadini, e affermandosi come punto di riferimento per la tutela dei beni comuni. L’elezione di Nella Tranchina a Presidente regionale rappresenta dunque una continuità ideale con il lavoro svolto da Leandro Janni, ma anche l’avvio di una nuova fase, in cui innovazione e sostenibilità si intrecciano con l’impegno consolidato nella difesa dei beni comuni. Già Presidente della Sezione di Italia Nostra Melilli. Nel corso del Consiglio Regionale di domenica 28 settembre sono stati anche eletti nella nuova giunta regionale: Leandro Janni e Annalisa Raffa vicepresidenti; Giuseppe Immè segretario; Giuseppe Alberto Anzaldi tesoriere; Guglielmo Maneri e Totò Pellegrino componenti della giunta. La referente regionale per il settore Educazione, già in carica, è Silvana Pirruccello. Nel suo intervento, la nuova Presidente ha dichiarato: «L’elezione a Presidente Regionale di Italia Nostra Sicilia è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo e spirito di servizio. Vi ringrazio per la fiducia e sono certa che, con la collaborazione e l’impegno di tutte le Sezioni, potremo continuare a portare avanti i valori della nostra Associazione e a tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico della nostra amata Sicilia. Il passaggio di consegne non rappresenta soltanto un cambio di leadership, ma il segno di un’Associazione viva, capace di rinnovarsi mantenendo salde le proprie radici. A Leandro Janni va il ringraziamento per l’azione fin qui svolta con tenacia, dedizione e passione».