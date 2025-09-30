“Insieme per Gaza”: marcia a Piazza Armerina per chiedere la fine della guerra

Oltre duemila persone hanno preso parte ieri, lunedì 29 settembre, alla manifestazione “Insieme per Gaza” organizzata da Piano Duilio per le vie della città di Piazza Armerina, con la partecipazione di numerose realtà associative, scolastiche e istituzionali.

La marcia, caratterizzata dall’alternanza di momenti di silenzio – in memoria delle vittime – e di forte rumore, come segno di indignazione e richiesta di giustizia, ha visto in prima linea associazioni, scuole, gruppi giovanili, comunità e società civile del territorio di Piazza Armerina e non solo.

A margine dell’iniziativa, le associazioni hanno indirizzato una lettera all’Ambasciatore israeliano in Italia e San Marino, S.E. Jonathan Peled, esprimendo “dolore e indignazione per quanto sta avvenendo a Gaza” e denunciando la spirale di violenza che sta causando migliaia di vittime innocenti, soprattutto tra i bambini e i civili.

Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni politiche della città e dei comuni vicini, tra cui membri dell’amministrazione comunale e i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana Luisa Lantieri e Fabio Venezia.

Il presidente di Don Bosco 2000, Agostino Sella, ha dichiarato: “Siamo a Piazza Armerina per dire no alla guerra in Palestina e per manifestare in favore dei bambini di Gaza che ogni giorno perdono la vita a causa dei bombardamenti. Tutti insieme, come società civile e comunità di migranti, gridiamo un no fermo alla guerra.”

Con la manifestazione “Insieme per Gaza”, Piazza Armerina ha voluto lanciare un segnale forte di solidarietà e di vicinanza al popolo palestinese, unendo voci diverse in un unico appello per la pace.