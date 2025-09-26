Il Codacons da 40 anni in prima linea per i cittadini, Tanasi rievoca i primi passi

“Il Codacons è nato da una ribellione interiore – afferma il Prof. Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons –. Negli anni Ottanta mi resi conto che i cittadini erano soli, senza voce di fronte ai grandi poteri. Da lì la decisione di fondare un’associazione capace di trasformare il diritto in un’arma di difesa per tutti”.

Tanasi rievoca i primi passi: “Ancora giovanissimo, a Roma incontrai l’Avvocato Carlo Rienzi (attuale Presidente) e altri giuristi e docenti universitari impegnati in battaglie storiche, come quelle contro la SIP. Quelle esperienze segnarono la mia formazione e mi fecero capire che i giovani potevano avere un ruolo decisivo nella difesa dei diritti e dell’ambiente”.

“Ho condiviso con l’Avvocato Rienzi tante battaglie – aggiunge Tanasi –. Da lui ho imparato intuizione, capacità giuridica e sacrificio al servizio dei cittadini. A Rienzi mi lega anche un profondo affetto. Da una nostra visione diversa rispetto ad altri sul futuro del Codacons è nato un percorso che ha portato sentenze storiche, riconoscimenti importanti e il coinvolgimento di migliaia di giovani avvocati e professionisti”.

Poi il richiamo all’attualità: “Oggi l’Italia affronta emergenze gravi: inflazione, carovita, sanità in crisi, ambiente fragile. È tempo di mettere i cittadini al centro delle politiche pubbliche. Per questo rilancio con forza la proposta di un Ministero dei Consumatori: il Paese non può più rimandare”.

Sul futuro del Codacons, Tanasi conclude con una promessa: “La prossima generazione di giuristi e attivisti scriverà nuove pagine di questa storia, ma io continuerò a dare battaglia, al fianco dell’Avvocato Carlo Rienzi, perché il Codacons non è solo un’associazione: è un’idea di giustizia civile che non invecchia mai”.

