Salute

Gangi, turismo del movimento: gemellaggio tra il Camper Club Slovenia e il Sicilia in Camper ETS

Redazione 3

Gangi, turismo del movimento: gemellaggio tra il Camper Club Slovenia e il Sicilia in Camper ETS

Mar, 30/09/2025 - 11:51

Condividi su:

Il comune di Gangi, lo scorso fine settimana, ha ospitato un centinaio di camperisti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Slovenia. L’occasione la visita della kermesse Vivere in Assisi e il gemellaggio tra il Camper Club Slovenia (guidato da Luciano Milok e Dusan Cesnik) e il Sicilia in Camper ETS (guidato da Tony Gagliano e Antonio Patti) i due club sono stati accolti nelle sale nobili di palazzo Bongiorno dal sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello.

“Gangi – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – negli anni ha investito in accoglienza e qualità dei servizi a favore del “turismo del movimento” il nostro comune è già bandiera Gialla, assegnata dalla federazione nazionale ACTItalia, è un riconoscimento destinato a quelle località o strutture ricettive che si distinguono per i servizi a favore dei camperisti e noi abbiamo un’area camper attrezzata con 18 stalli fruibile tutto l’anno anche grazie alla Nasello Aeo Fast Line che la gestisce”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta