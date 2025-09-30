Gangi, turismo del movimento: gemellaggio tra il Camper Club Slovenia e il Sicilia in Camper ETS

Il comune di Gangi, lo scorso fine settimana, ha ospitato un centinaio di camperisti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Slovenia. L’occasione la visita della kermesse Vivere in Assisi e il gemellaggio tra il Camper Club Slovenia (guidato da Luciano Milok e Dusan Cesnik) e il Sicilia in Camper ETS (guidato da Tony Gagliano e Antonio Patti) i due club sono stati accolti nelle sale nobili di palazzo Bongiorno dal sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello.

“Gangi – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – negli anni ha investito in accoglienza e qualità dei servizi a favore del “turismo del movimento” il nostro comune è già bandiera Gialla, assegnata dalla federazione nazionale ACTItalia, è un riconoscimento destinato a quelle località o strutture ricettive che si distinguono per i servizi a favore dei camperisti e noi abbiamo un’area camper attrezzata con 18 stalli fruibile tutto l’anno anche grazie alla Nasello Aeo Fast Line che la gestisce”.