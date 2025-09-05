Caltanissetta. Pian del Lago, nuovi stalli per disabili: l’iniziativa di Fratelli d’Italia diventa realtà

CALTANISSETTA – In questi giorni la città è interessata da un ampio intervento di riqualificazione del manto stradale e della relativa segnaletica orizzontale. Tra le aree coinvolte c’è anche quella di Pian del Lago, una delle zone più frequentate dai nisseni, non solo per la presenza dello stadio “Marco Tomaselli” e del PalaCannizzaro, ma anche per le numerose attività sportive all’aperto che ogni fine settimana richiamano ciclisti, podisti e famiglie.

Su iniziativa fortemente sostenuta da Fratelli d’Italia di Caltanissetta, è stata finalmente tracciata la segnaletica per dieci nuovi stalli destinati ai disabili, a servizio delle strutture sportive e dell’intera area. Un risultato che arriva alla vigilia dell’inizio dei campionati: domenica prenderà il via la stagione della Nissa calcio, mentre a breve scatteranno anche i tornei di basket, pallavolo e le altre discipline che animano il PalaCannizzaro.

Grande soddisfazione è stata espressa dai responsabili locali di Fratelli d’Italia, che ricordano come l’iniziativa, nata tempo fa come proposta del partito, abbia adesso trovato concreta realizzazione con i lavori delle ultime ore.

Un segnale importante di attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, ma anche un passo avanti nella valorizzazione di un’area che rappresenta un vero e proprio polo sportivo e ricreativo per l’intera comunità nissena.