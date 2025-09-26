Caltanissetta. Confcommercio, al via due nuove opportunità formative: i corsi Sab e per Agente di commercio

Confcommercio Caltanissetta Enna rilancia la formazione. I corsi al 50% online. A fine ottobre prenderanno il via due nuove opportunità formative promosse da Confcommercio Caltanissetta Enna: la seconda edizione del corso SAB (ex REC) per la somministrazione di alimenti e bevande e la prima edizione del corso per Agente di commercio. Entrambi i percorsi, riconosciuti dalla Regione siciliana, sono pensati per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro in settori oggi particolarmente richiesti. Le lezioni si svolgeranno per il 50% online e per il 50% in presenza presso la sede Confcommercio di via Napoleone Colajanni, 175 – Caltanissetta. Il corso SAB abilita all’esercizio di attività imprenditoriali legate alla somministrazione (bar, ristoranti, ecc.) e alla vendita di alimenti e bevande (panifici, macellerie, fruttivendoli, pescherie e altre attività di commercio alimentare). Il corso per Agente di commercio, invece, fornisce le competenze giuridiche, economiche e finanziarie necessarie per intraprendere questa professione con solide basi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 9 ottobre.

Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile contattare i numeri 0935 500971 e 0934 21626.