Caltanissetta. Ascensore precipitato al Sant’Elia, la CISL: “La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto che deve essere garantito a tutti”

La CISL e la CISL FP delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna esprimono grande preoccupazione per il grave incidente avvenuto ieri all’Ospedale “Sant’Elia”, dove un ascensore è precipitato dal terzo piano fino al piano -1. Nell’impatto è rimasta ferita una lavoratrice, alla quale i sindacati esprimono solidarietà e auguri di pronta guarigione. “Auspichiamo che un fatto del genere non venga rubricato come un semplice guasto tecnico – dicono la segretaria generale della Cisl AgClEn, Carmela Petralia e il segretario generale Fp Cisl AgClEn, Salvatore Parello – ma che serva quale campanello d’allarme per avviare verifiche accurate e immediate sulle condizioni degli impianti, sull’accertamento delle eventuali responsabilità, e più in generale, sulla sicurezza delle strutture sanitarie non solo della provincia di Caltanissetta, ma anche di Agrigento ed Enna, adottando tutte le misure necessarie a tutela di lavoratori e utenti. La sicurezza nei luoghi di lavoro e nei servizi pubblici – concludono Petralia e Parello – è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti”