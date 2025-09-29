Salute

A Caltanissetta la quarta edizione di Youth Climate Meeting Sicilia tra azione collettiva e confronto

Due giorni di workshop, incontri e azione collettiva per parlare di ambiente, diritti e attivismo. È stato questo lo spirito dello Youth Climate Meeting Sicilia, giunto alla sua quarta edizione, che si è tenuto a Caltanissetta il 27 e 28 settembre 2025. L’iniziativa, organizzata da Legambiente Sicilia, ha riunito decine di volontari e attivisti provenienti da tutta la regione, con l’obiettivo di rafforzare la rete giovanile dell’associazione, condividere competenze e costruire nuove visioni per il futuro. Nato per rafforzare l’empowerment giovanile, lo YCM Sicilia è uno spazio di formazione, confronto e azione che intreccia ambiente, diritti e giustizia climatica. L’approccio è quello delle metodologie non formali, inclusive e partecipative, che permettono di unire momenti di riflessione ad attività pratiche, scambio di esperienze e costruzione di legami duraturi. Due giornate intense di workshop e incontri formativi. Si è parlato di ambientalismo scientifico e volontariato come strumenti concreti di tutela del territorio, di lotta alle ecomafie e di cambiamenti climatici, conflitti e migrazioni. Grazie al contributo di UDU Palermo, Mediterranea Saving Humans, Caritas Caltanissetta, Associazione I Girasoli e STEBICEF – UniPa, si è discusso di come le crisi globali siano interconnesse e richiedano risposte comuni, inclusive e solidali. La giornata di domenica si è conclusa con un’azione collettiva dedicata al supporto della Palestina e del popolo Palestinese in Piazza Garibaldi a Caltanissetta: “Dallo Youth Climate Meeting Sicilia in cui abbiamo parlato di questioni importanti e urgenti, come l’attivismo giovanile per contrastare i cambiamenti climatici in corso, ma anche la lotta alle ecomafie e chiaramente il tema della pace – dichiara Vanessa Rosano, direttrice di Legambiente Sicilia -. Siamo nel centro di Caltanissetta, per lanciare un messaggio chiaro a sostegno della popolazione palestinese e chiedere lo stop al genocidio in corso. Non lo facciamo da soli, ma con alcune associazioni amiche e compagne di viaggio come Mediterranea Saving Humans, Associazione I Girasoli, Caritas, UDU e tante altre che speriamo possano unirsi alla mobilitazione globale per chiedere lo stop alla violazione dei diritti umani di troppe persone che ancora oggi soffrono l’inazione politica globale”.

