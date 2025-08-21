Tesauro: “Accuse strumentali. Invito il sindaco Burgio a riappacificarsi con la politica”

CALTANISSETTA – “Leggo con incredulità le dichiarazioni del sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio. Da sindaco del capoluogo e presidente del Libero Consorzio dei Comuni, respingo accuse strumentali e prive di fondamento”.

Lo afferma Walter Tesauro, che sottolinea: “La politica vive di fiducia e lealtà reciproca. Non è con attacchi personali che si costruisce il futuro dei territori. Comprendo che amministrare un piccolo comune comporti un punto di vista più limitato, ma guidare una città capoluogo e rappresentare l’intero territorio provinciale richiede una visione più ampia e complessa. Per questo suggerisco al sindaco Burgio di fare pace con la politica e con le sue regole, perché solo così si può servire davvero la comunità con spirito costruttivo”.

Tesauro ha poi ricordato: “Il sindaco Burgio ha perso le elezioni di secondo livello scegliendo di appoggiare un altro candidato. Forse la sconfitta pesa ancora, ma in politica, come nella vita, si vince e si perde. Quando si perde occorre accettarlo con lealtà e affrontare il ruolo di opposizione con serenità, non con astio”.

Il primo cittadino ha quindi chiarito: “La scelta di rimodulare la giunta e di ritirare le deleghe all’assessore Oscar Aiello è stata una decisione politica e non personale. Anzi, sul piano dell’opportunità era quasi un passaggio naturale, poiché la Lega, a livello provinciale, siede stabilmente all’opposizione. In questo contesto era dunque ovvio che si potesse giungere a una simile decisione, nell’esclusivo interesse della città di Caltanissetta”.

Tesauro ha concluso: “Non c’è nessun disegno oscuro, ma una normale valutazione politica che rientra nelle prerogative del sindaco. Il mio impegno resta rivolto al bene della città e dell’intero territorio provinciale, con lealtà e responsabilità”.