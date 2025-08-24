Salute

Guasto alla rete idrica, ridotta la distribuzione nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Niscemi e Gela

Dom, 24/08/2025 - 19:52

Questa mattina, a causa di un guasto lungo la condotta gestita da Siciliacque, il fornitore sovrambito ha ridotto le portate idriche nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Niscemi e Gela.

Ne consegue una variazione nel programma della distribuzione nei suddetti comuni.

Caltanissetta

oggi 24.08.2025 sospesa la distribuzione nelle zone in H24.

domani 25.08.2025 distribuzione solamente nelle zone centro storico S. Anna, centro Balate e Sanatorio. Sospesa nelle restanti zone.

San Cataldo

oggi 24.08.2025 sospesa la distribuzione nelle zone in H24.

domani 25.08.2025 si procederà con la distribuzione nelle zone 4, 5.

Mazzarino

Sospesa la distribuzione nella zona Mercadante. Invariata la distribuzione nelle restanti zone.

Nei comuni di Niscemi e Gela sarà solamente anticipata la chiusura della distribuzione rispetto al consueto programma.

Comunicheremo ogni eventuale aggiornamento non appena disponibile.

