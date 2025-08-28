Caltanissetta. Segnaletica orizzontale, lavori in notturna per ridurre i disagi al traffico

Caltanissetta – Sono partiti ieri sera, alle ore 22.00, gli interventi di realizzazione della nuova segnaletica orizzontale nelle strade cittadine recentemente asfaltate. Come annunciato nelle scorse settimane, i lavori vengono effettuati in orario notturno proprio per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e permettere alla vernice di asciugare correttamente prima della ripresa del traffico veicolare.

Un lavoro programmato e condiviso, che sta procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. A supporto delle operazioni è presente la Polizia Municipale, impegnata a garantire sicurezza e regolare svolgimento delle attività.

Sul posto, nella tarda serata di ieri, ha effettuato un sopralluogo l’assessore alla Viabilità Toti Petrantoni, che si è detto soddisfatto per l’andamento delle opere. “Questi interventi sono un passo importante per la riqualificazione del sistema viario cittadino” – dichiara l’assessore – “e rappresentano un segnale concreto di attenzione verso i cittadini”.

Con la tracciatura delle linee e la conclusione della segnaletica, le vie interessate dai lavori di rifacimento dell’asfalto stanno assumendo il loro volto definitivo, restituendo alla città strade più ordinate e funzionali.