Caltanissetta, il coraggio imprenditoriale di Antonio La Marca: “La Lunaria” e la nuova frontiera dell’ospitalità nell’entroterra siciliano

A Caltanissetta si sta affermando un nuovo modo di fare impresa, capace di trasformare difficoltà economiche e immobiliari in opportunità di crescita. Negli ultimi anni, molte famiglie locali, piccoli imprenditori e giovani hanno scelto di riconvertire le proprie proprietà, spesso ereditate o acquistate come investimento, trasformandole in bed and breakfast e strutture di affittacamere. Un cambiamento spinto dal calo degli affitti e dal rallentamento delle vendite immobiliari, ma anche dalla volontà di scommettere su un settore in grado di dare nuova linfa alla città: l’ospitalità turistica.

Tra i protagonisti di questa trasformazione c’è Antonio La Marca, giovane imprenditore nisseno che ha creduto fin da subito in questa strada. La sua creatura, La Lunaria, è una struttura ricettiva situata nel cuore di Caltanissetta che oggi rappresenta un esempio concreto di coraggio e visione. Con un’attenzione particolare all’accoglienza di turisti provenienti da diverse nazioni – tra cui Croazia, Inghilterra e Germania – La Lunaria si è affermata come punto di riferimento per chi cerca un’esperienza autentica in Sicilia, capace di coniugare comfort, ospitalità e valorizzazione del territorio.

La visione di Antonio va oltre l’attività ricettiva. Egli guarda con interesse allo sviluppo di realtà come il CEFPAS, al potenziale del Consorzio Universitario e, soprattutto, al valore culturale e identitario della Settimana Santa, tradizione che potrebbe generare turismo religioso non solo nel periodo pasquale, ma durante tutto l’anno. Un aspetto, questo, che si lega anche alle opportunità offerte dal turismo di transito: Caltanissetta, posta al centro della Sicilia, potrebbe intercettare i flussi tra Palermo e Agrigento, inclusi i passeggeri delle navi da crociera che approdano nel capoluogo siciliano, visitano Cefalù e attraversano l’entroterra per raggiungere la Valle dei Templi. Un entroterra ricco di colori, paesaggi e atmosfere autentiche, che potrebbe diventare una tappa capace di lasciare il segno.

«Caltanissetta ha una centralità geografica e culturale che si è sempre riconosciuta ma che, troppo spesso, resta un potenziale inespresso» sottolinea Antonio. «Bisogna saperlo valorizzare, perché può essere la chiave per un futuro di crescita sostenibile».

Il percorso di Antonio è quello di molti altri cittadini che, con coraggio e spirito imprenditoriale, stanno scommettendo sulle potenzialità della città. Esperienze come La Lunaria non sono soltanto storie di successo individuale, ma esempi di economia virtuosa, capaci di dare fiducia all’intera comunità e di alimentare una visione positiva per il futuro di Caltanissetta.