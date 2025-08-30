A Serradifalco arriva la Festa provinciale dell’Unità: tre giorni di confronto, musica e partecipazione

La storica “Festa dell’Unità” organizzata dalla Federazione provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta si svolgerà dal 5 al 7 settembre nella splendida cornice della villa comunale intitolata a Rosario Livatino, a Serradifalco.

L’evento promette un calendario ricco di momenti di dibattito su questioni fondamentali come salute, occupazione, legalità ed Europa, con un’attenzione particolare alle esigenze locali spesso messe in secondo piano.

Secondo gli organizzatori, la manifestazione sarà l’occasione per “stare insieme, ascoltare musica e riflettere sul futuro della nostra comunità”. Il tono scelto mira a fondere impegno politico e momenti conviviali, creando un ambiente aperto al dialogo e alla condivisione.

Renzo Bufalino, segretario provinciale del Pd (nonché vice segretario regionale e sindaco di Montedoro), sottolinea che si tratta di “tre giornate all’insegna della politica, della passione e della comunità. Un momento per affrontare temi cruciali come lavoro, diritti, futuro e il ruolo del Sud”.

In più, il programma è arricchito dalla presenza di autorevoli ospiti. Venerdì 5 settembre sarà ospite l’europarlamentare Giuseppe Lupo, intervistato da Alan Scifo. Sabato 6, invece, interverranno Marina Sereni, responsabile nazionale Salute e Sanità del Pd, insieme ad Anthony Barbagallo, segretario regionale siciliano del partito, entrambi dialogheranno con Ivana Baiunco. La chiusura di domenica 7 spetterà al deputato nazionale Marco Sarracino, responsabile per Coesione Territoriale, Sud e Aree Interne, intervistato da Jerry Italia.

In sintesi, tre giorni per riflettere su questioni vitali, promuovere la condivisione e favorire l’interazione tra istituzioni, cittadini e territorio: un appuntamento che si preannuncia denso di spunti e di energia collettiva.