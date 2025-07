Truffe con il bonus facciate a Trapani, sequestro beni da 3,5 milioni di euro: indagati un imprenditore e un geometra

Documenti falsi e crediti incassati o compensati per lavori edilizi mai iniziati neppure in parte: questo il sistema di frode scoperto dalla Guardia di finanza di Trapani. L’operazione, condotta dai finanzieri trapanesi con il coordinamento della locale procura della Repubblica, ha portato all’esecuzione di due misure cautelari personali nei confronti di un imprenditore locale e di un geometra compiacente, ai quali è stato interdetto di esercitare la relativa attività, nonché al sequestro per oltre 3,5 milioni di euro in crediti e beni, compresa un’intera azienda. Secondo la ricostruzione operata dal gip, gli indagati avrebbero sfruttato la normativa in materia di Bonus facciate per certificare progetti di lavori di ristrutturazione di condomini di Trapani in realtà mai avviati, monetizzando i relativi crediti tramite indebite compensazioni e cessioni a terzi. Fondamentale per la realizzazione della frode è risultata l’attività di asseverazione della congruità delle spese e di rilascio del visto di conformità da parte del professionista, obbligatori per poter beneficiare della cessione dei crediti. L’attività di indagine è stata condotta attraverso l’analisi della documentazione tecnica riguardante i progetti dei lavori, dei documenti contabili e bancari e della specifica normativa di riferimento, con una puntuale attività investigativa sul campo, che ha consentito di accertare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà fattuale. (AGI)