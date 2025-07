(Adnkronos) – Sette persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a Terracina, in provincia di Latina, dopo il crollo del tetto del ristorante 'Essenza', in via Tripoli. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e 118. Ancora da chiarire le cause del crollo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)