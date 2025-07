Ritrovata morta 18enne ucraina scomparsa da villaggio turistico in Puglia

(Adnkronos) – Tragico epilogo oggi, martedì 8 luglio, per le ricerche della 18enne ucraina, Mariia Buhaiova, che era scomparsa venerdì scorso dal villaggio turistico Meditur di Carovigno nel Brindisino. Il corpo è stato trovato vicino a un parcheggio in località Serranova, a circa un chilometro dalla struttura turistica, dove stava facendo uno stage. Le ricerche sono iniziate sabato scorso. Dalle immagini, acquisite dai carabinieri dai sistemi di videosorveglianza, si vedeva la studentessa allontanarsi dalla struttura e imboccare un sentiero in direzione di una strada complanare. Non aveva con sé né il telefono cellulare né i documenti personali che sarebbero stati ritrovati nella sua camera. Tra le ipotesi non si esclude il suicidio, ma le indagini sono ancora all'inizio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)