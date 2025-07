Duplice omicidio Villa Pamphili, Kaufmann venerdì in Italia

(Adnkronos) – Arriverà venerdì prossimo in Italia per essere trasferito in carcere Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili, a Roma. Al 46enne americano, al suo arrivo all'aeroporto di Ciampino, gli verrà notificata l'ordinanza di arresto ed entro 5 giorni il gip fisserà l'interrogatorio di garanzia. Per accertare la paternità della bambina uccisa, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini e dal pm Antonio Verdi, verrà prelevato il Dna di Kaufmann. Si attendono, intanto, i risultati degli esami istologici sul corpo di Anastasia disposti dalla procura in seguito all'autopsia eseguita per chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella che la donna, nata a Omsk, in Siberia, sia stata soffocata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)