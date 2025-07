Caso Bibbiano, sentenza processo ‘Angeli e demoni’: 14 assoluzioni e tre condanne lievi

(Adnkronos) – I giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia hanno pronunciato tre condanne con pena sospesa per Federica Anghinolfi, Francesco Monopoli e Flaviana Mutti, imputati nel processo 'Angeli e Demoni', incentrato sul presunto sistema di affidi illeciti nella Val d'Enza. Nello specifico, la sentenza prevede due anni per l'ex responsabile dei Servizi sociali, mentre i colleghi Monopoli e Murru hanno ricevuto una condanna rispettivamente di un anno e otto mesi e di cinque mesi. Quattordici gli imputati prosciolti, in quello conosciuto come il 'caso Bibbiano', dal nome della cittadina del reggiano, dove sarebbe stata compiuta buona parte dei reati, individuati dai giudici. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)