Caltanissetta, la piscina comunale verso la riapertura. Bruzzaniti: “Una bella notizia per tutta la città”

CALTANISSETTA – Dopo anni di attese, speranze disattese e battaglie in Consiglio comunale, per la piscina comunale di Caltanissetta si apre finalmente uno spiraglio concreto verso la riapertura. A darne notizia è il Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, che in un messaggio rivolto alla cittadinanza ha espresso tutta la sua soddisfazione per un traguardo atteso da tempo.

“Una buona notizia per tutta la città – ha scritto Bruzzaniti –: finalmente, grazie all’azione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Walter Tesauro e a un lavoro di interlocuzione forte e determinato, si è giunti a una soluzione concreta. Nei primi mesi del 2026, la piscina comunale potrà riaprire i battenti”.

Un risultato che per il Presidente del Consiglio ha un valore particolare, anche per il lungo impegno personale profuso nel tempo, fin dai banchi dell’opposizione. “Da oltre otto anni – ha ricordato – mi batto affinché questa struttura potesse tornare a essere fruibile per i cittadini”.

Bruzzaniti ha inoltre sottolineato l’importanza di superare le divisioni politiche per il bene comune: “Non conta da dove provengano le idee, conta il risultato. Ed è con uno spirito di unità, lasciando da parte appartenenze e contrapposizioni, che esprimo tutto il mio orgoglio per questo importante passo avanti”.

La riapertura della piscina rappresenterebbe non solo il recupero di un importante impianto sportivo, ma anche un segnale di rinascita per un’intera comunità che da anni attendeva questo momento. “Una bella pagina per la nostra città”, ha concluso Bruzzaniti.