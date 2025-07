Caltanissetta. Il 6 luglio il Comitato provinciale per la Palestina Libera a Sigonella per dire “no” al genocidio in Palestina

CALTANISSETTA. Una nutrita delegazione del Comitato provinciale per la Palestina Libera di Caltanissetta sarà presente a Sigonella il prossimo 6 luglio in occasione di una manifestazione promossa per opporsi al genocidio del popolo palestinese.

” Il genocidio del popolo Palestinese – si legge in una nota del Comitato – si sta consumando col beneplacito dei potenti del mondo. Non basta dire che ciò che sta accadendo è inaccettabile, occorre passare ai fatti. Cessare ogni rapporto commerciale e politico con Israele e riconoscere lo stato Palestinese sono i primi passi per costringere Netanyahu a interrompere l’aggressione criminale contro un popolo inerme.

Per non essere complici degli orrori prodotti dai sionisti e dai guerrafondai di tutto il mondo, per dire no alle nefaste politiche di riarmo, per smantellare le basi USA-NATO e smilitarizzare la Sicilia, il Comitato provinciale per la Palestina Libera di Caltanissetta aderisce alla manifestazione promossa dalla Rete Siciliana di Solidarietà alla Palestina che avrà luogo a Sigonella domenica 6 luglio 2025, ore 10,00. Una nutrita delegazione partirà dal piazzale Ponte Bloy alle ore 8.00.