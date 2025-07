A messa spunta Bocelli e canta l’Ave Maria a Capri

(Adnkronos) – In chiesa, durante la messa, spunta Andrea Bocelli e canta l’Ave Maria di Schubert. E’ successo a Capri, durante una celebrazione nel pomeriggio del 7 luglio. Il tenore, in vacanza sull’isola, ha impreziosito la messa con l’interpretazione dell’Ave Maria tra lo stupore e l’ammirazione dei fedeli e del sacerdote. I presenti hanno colto l’occasione per riprendere Bocelli e i video rimbalzano sui social. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)