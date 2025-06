Tifoso del River Plate brucia l’auto, poi con soldi assicurazione vola al Mondiale per Club – Video

(Adnkronos) –

Nel Mondiale per Club 2025 c'è anche chi, per volare negli Stati Uniti e seguire la sua squadra, ha dato fuoco alla sua auto per intascare i soldi dell'assicurazione. Questo è stato il 'piano' elaborato da un tifoso del River Plate, arrivato a Pasadena per assistere alla partita tra i Millionarios e i messicani del Monterrey, partita valida per la seconda giornata del gruppo E e terminata con il risultato di 0-0. "Io vengo da Mendoza. Ho venduto la macchina per essere qui, per pagare il biglietto e il volo", ha raccontato un tifoso argentino durante la trasmissione El Chiringuito, "mi hanno dato diecimila euro, ma gli ho dovuto dare fuoco perché altrimenti in questo momento nessuno in Argentina ti darebbe quei soldi". Una decisione piuttosto drastica, ma necessaria per sostenere le spese di viaggio: "Con quei soldi abbiamo pagato tutto. Siamo in due, io e mio figlio. Penso che divorzierò a breve. Mia moglie lo sa, ma è arrabbiata con me" Nessun rimpianto però: "Prima o poi ricompreremo la macchina, questo momento invece non si recupererà mai. Siamo migliori del Real Madrid, essere del River Plate è la mia vita". Il club argentino si trova al momento al primo posto del gruppo, a parimerito con l'Inter a quota 4 punti, e nell'ultima giornata della fase a gironi sfiderà proprio i nerazzurri di Chivu. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)