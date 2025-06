Sonia Bruganelli: “Bonolis? Separazione necessaria, con lui ero infelice”

(Adnkronos) –

Sonia Bruganelli si racconta, senza filtri, nell'ultima puntata del podcast di Giulia Salemi, 'Non lo faccio x moda'. L'imprenditrice ripercorre la sua relazione con Paolo Bonolis e ricorda i motivi che l'hanno spinta a mettere fino al loro matrimonio, dopo circa 26 anni insieme. "Ho conosciuto Paolo quando ero giovanissima. Mi sono innamorata di lui, della sua testa, della sua intelligenza. Non è stato un colpo di fulmine", ha detto l'imprenditrice che ha conosciuto il conduttore televisivo quando aveva 25 anni e lui 37. E sulla separazione ha detto: "Mi ero stancata. Abbiamo avuto una famiglia meravigliosa, non mi sento in colpa per essere cambiata. Lo stimo tantissimo, lo amo ancora oggi, anche se non lo amo più. Fa parte della mia famiglia". "È stato difficile?", ha chiesto Salemi. "È stato difficile e liberatorio – ha ammesso Bruganelli -. A un certo punto è stato necessario. Io ero infelice, non volevo che lui avesse accanto una persona infelice. Perché anche lui lo era". Il rapporto con l'ex marito è cambiato, ma il legame rimane: "Quando ci si lascia non per tradimenti, ma perché il rapporto è logorato le separazione è diversa". Durante la puntata è stato trattato il capitolo 'Ballando con le Stelle', dove Sonia è stata protagonista indiscussa della scorsa stagione. L'imprenditrice, che si è spesso scontrata con Selvaggia Lucarelli, ha parlato ai microfoni di Giulia Salemi della sua esperienza di cui si è detta "contenta". Salemi la incalza e le chiede se pensa che gli scontri con Selvaggia siano avvenuti perché entrambe caratterialmente sono "simili". "Non lo so se è per questo che ci scontravamo, lei aveva il suo ruolo io il mio. Io in quel contesto ballavo, non facevo l'opinionista", ha detto.