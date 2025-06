Sommatino. Riuscitissima la passeggiata letteraria “Cunti di Surfaru” al Parco urbano

SOMMATINO. L’Amministrazione, rappresentata dall’Assessore alla Cultura Dott.ssa Ester Scalzo, ha avuto il piacere di presenziare alla prima edizione dell’evento “Passeggiata letteraria – Cunti di surfaru”, svoltasi all’interno del parco urbano Falcone e Borsellino, con diverse postazioni e diversi lettori che ci hanno fatto rivivere l’atmosfera delle miniere e i sentimenti dei minatori e delle rispettive famiglie.

Durante l’evento, a cura di Luisa Virone, si sono avvicendati vari lettori, tra cui i volontari dei “Narratori di racconti”, che hanno letto testi e poesie sia in italiano che in dialetto. Attraverso racconti intensi, voci appassionate e pagine intrise di storia, abbiamo riscoperto il vissuto di uomini, donne e bambini che hanno fatto parte di un passato tanto duro quanto fondamentale per il nostro territorio.

All’evento sono state esposte alcune delle opere del Maestro Croce Armonia, raffiguranti la dura vita dei minatori. Tra i partecipanti all’evento anche la signora Anna Maria Di Maria, la nipote dello scrittore Nino Di Maria, che tanto ha scritto sulle miniere. L’amministrazione comunale ha ringraziato chi ha reso possibile l’evento, e cioè gli organizzatori, i lettori, i partecipanti tutti e chi continua a credere nella forza della memoria e della cultura.