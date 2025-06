Sommatino. La solennità del Corpus Domini con amministrazione comunale in prima fila

SOMMATINO. In occasione della Solennità del Corpus Domini, l’amministrazione comunale, come da tradizione, ha avuto l’onore di partecipare alla Santa Messa presso la Chiesa Madre seguita dalla Solenne Processione Eucaristica per le vie di Sommatino lungo la tradizionale “via dei Santi”.

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale sottolineando che s’è trattato di “Un momento di profonda fede e spiritualità, che unisce l’intera comunità civile ed ecclesiale nel dare pubblico onore alla presenza viva di Cristo nell’Eucaristia”.

“La nostra presenza – ha concluso l’amministrazione Letizia – vuole essere segno di rispetto verso le tradizioni religiose del nostro popolo e testimonianza di unità e condivisione dei valori che fondano la nostra identità”.