Serradifalco. La manifestazione contro la guerra a Gaza prevista il 23 giugno alle 19,30

SERRADIFALCO. La manifestazione contro la guerra e in solidarietà della Palestina, prevista per il 19 giugno alle 19, è stata spostata alle 19,30 di oggi 23 giugno per via del maltempo che il 19 giugno scorso ha flagellato Serradifalco.

Gli organizzatori hanno ribadito: <Siamo tutti invitati a essere presenti! Non possiamo continuare a restare indifferenti di fronte alla tragedia umana e umanitaria che si sta consumando a Gaza>. L’appuntamento è dunque per stasera alle 19,30 di fronte al palazzo comunale, nella sede di via Cavalieri di Vittorio Veneto.

I partecipanti, in corteo, procederanno lungo via Cavalieri di Vittorio Veneto, saliranno per via De Gasperi per poi immettersi in via Duca e concludere il proprio percorso in piazza San Francesco. Qui gli organizzatori hanno previsto tutta una serie di interventi nel corso dei quali saranno nettamente riaffermate le ragioni del “No” alla guerra in Palestina e del “Si” alla solidarietà nei confronti del popolo palestinese.