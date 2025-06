Serradifalco. Fino al 7 settembre attiva la zona a traffico limitato in via Cavalieri di Vittorio Veneto

SERRADIFALCO. Sarà attiva fino a domenica 7 settembre, la zona a traffico limitato, la cosiddetta Ztl nel salotto cittadino di via Cavalieri di Vittorio Veneto e via on. Volpe. La zona sarà attiva tutti i giorni dalle 21 alle 1,00. Previsto il controllo tramite impianto di video sorveglianza tanto su via Cavalieri di Vittorio Veneto quanto sulla via Volpe (eccetto il martedì).

Il sindaco Leonardo Burgio ha spiegato che quest’anno, dopo l’adozione in via sperimentale del precedente anno, è stato deciso di estendere il provvedimento, solo nei giovedì di ogni settimana ricadente nel periodo dal 12 giugno al 7 settembre, anche la zona a traffico limitato sull’intera Via Duca al fine di favorire un maggior afflusso di persone anche nel centro storico e in particolare nella storica via nella quale insiste Palazzo Mifsud, ma anche palazzo barone Alessandro Piazza e palazzo Lo Faso.

Anche in questo caso è previsto il controllo della zona tramite telecamere di video sorveglianza al fine di registrare ogni eventuale inosservanza delle disposizioni.

Il sindaco ha infine annunciato che saranno collocati numerosi cestini per la raccolta differenziata in via Cavalieri Vittorio Veneto (oltre 10 in poco più di 150 metri) così come gli arredamenti urbani (salottini) in Piazza San Leonardo che verranno installati solo per il periodo estivo.