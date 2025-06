Salvini: “Non ritiro querela contro Saviano, post offensivi”

(Adnkronos) – “Ho ritenuto offensivo il post ‘Salvini ministro della mala vita’, da ministro, da cittadino, da segretario di partito. Sono abituato alla critica politica ma espressioni come ‘amico della ‘ndrangheta’ e ‘ministro della mala vita’ non lo sono: si voleva far riferimento a una contiguità alla ‘ndrangheta che a me fa orrore”. Così Matteo Salvini sentito nel processo che vede imputato, davanti al Tribunale monocratico di Roma, lo scrittore Roberto Saviano per diffamazione per alcuni post sui social. I post, oggetto del capo di imputazione in cui si contesta di aver offeso la reputazione del leader leghista, risalgono al giugno 2018 e in uno Salvini, parte civile nel procedimento, era definito ministro della ‘mala vita’. Il ministro, rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, ha ribadito la sua volontà di “procedere e non rimettere la querela. La mia priorità è stata la lotta alla mafia. Mi sono riletto i post essendo passati 7 anni. Allora ero ministro dell’Interno da pochi giorni e furono gli organismi del ministero e io stesso a imbattermi in questi post. Post che hanno avuto una ampia diffusione essendo Saviano seguito da milioni di persone. Espressioni – ha sottolineato Salvini – pesanti e infondate”. Sulla querelle relativa alle scorte, il ministro ha ricordato che “come l’imputato vivo sotto scorta da anni, non lo ritengo un privilegio. Da ministro non ho fatto nulla di lesivo contro Saviano”. "Ho stretto la mano a Saviano in aula e lui mi ha detto 'vergognati'. E' un maleducato, ma non è certo un reato", ha detto Salvini a margine dell'udienza. "Io non ce l'ho con lui no ma se qualcuno mi dà del mafioso o amico della ‘ndrangheta non è normale: non è normale per un ministro, per un padre, per un cittadino. Noi i clan li abbiamo combattuti", ha sottolineato Salvini lasciando la città giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)