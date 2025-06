Sabalenka-Gauff: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Finale femminile al Roland Garros 2025. Oggi, sabato 7 giugno, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, sfida Coco Gauff, seconda del ranking Wta, nell'ultimo atto dello Slam parigino. Sabalenka arriva all'appuntamento dopo aver battuto in semifinale Iga Swiatek in tre set, mentre Gauff ha regolato nettamente Lois Boisson, vera sorpresa del torneo. La sfida tra Sabalenka e Gauff è in programma oggi, sabato 7 giugno, alle ore 15. Le due tenniste si sono affrontate in cinque precedenti, con la bielorussa che guida con un parziale di 3-2. L'ultimo incontro risale allo scorso aprile, quando Sabalenka vinse il Masters 1000 di Madrid battendo in due set Gauff. Sabalenka-Gauff, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)