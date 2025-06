Romina Formica, talento nisseno, protagonista al wedding day di Francesco Barone e Rita

CALTANISSETTA. Orgoglio nisseno alla ribalta: Romina Formica, musicista di straordinaria sensibilità e talento, si è esibita durante il wedding day di Francesco Barone e Rita, celebrato venerdì 12 giugno nella splendida cornice di Villa Bordonaro.

L’artista ha accompagnato musicalmente uno dei momenti più emozionanti della giornata, contribuendo a rendere unico e indimenticabile il matrimonio del fratello di Piero, uno dei componenti del celebre trio Il Volo.

Plurilaureata in Musica Jazz e Musica da Camera, Romina Formica è riconosciuta per la sua versatilità, raffinatezza e padronanza tecnica. La sua partecipazione a un evento così prestigioso rappresenta un importante traguardo professionale e motivo di orgoglio per l’intera comunità nissena.

La performance di Romina, emozionante e coinvolgente, ha incantato sposi e invitati, confermando ancora una volta il valore del talento locale capace di distinguersi anche nei contesti artistici più esclusivi.