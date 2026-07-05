Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXIV torneo: i vincitori ai tavoli

Giovedì, presso Eclettica Street Factory, si è conclusa la fase di qualificazione del XXIV torneo interno o campionato periodico del Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, che era strutturato in sei turni di gioco con uno scarto di un turno, peggior punteggio o assenza.

Dodici giocatori divisi in tre tavoli, tavolo 1: Gioele Gulizia, Michele Cammarata, Maurizio Giunta e Giancarlo Ciulla; tavolo2: Claudio Lombardo, Luigi Tricoli, Gabriele Taschetti e Andrea Kiswarday; tavolo 3: Vincenzo Falzone, Martino Brucato, Sergio Calia e Giulia Gulino.

Vincono i loro rispettivi tavoli Maurizio Giunta, Andrea Kiswarday e Vincenzo Falzone.

Il regolamento vuole che con un numero di partecipanti inferiore a 20 (per partecipanti si intendono giocatori che almeno abbiano giocato tre turni di gioco, il 50% delle partite) in finale vanno direttamente i primi due della classifica in fase di qualificazione. Dalla terza alla decima posizione della classifica si formeranno due tavoli di semifinali (giovedì 16) i cui vincitori raggiungeranno i primi due, già qualificati direttamente, nella finale di giovedì 23 luglio.

Pertanto, alla luce dei risultati che hanno concluso il sesto ed ultimo turno del torneo, applicato lo scarto di un risultato, la classifica vede nelle prime due posizioni Andrea Kiswarday con 694 punti seguito da Michele Cammarata con 620 punti che vanno “direttamente” in finale. Dalla terza alla decima posizione valida per i due tavoli di semifinale si sono classificati nell’ordine (tra parentesi il punteggio finale): Gabriele Taschetti (576), Giulia Gulino (518), Giancarlo Ciulla (496), Maurizio Giunta (484), Martino Brucato (444), Lugi Tricoli (437), Claudio Lombardo (429), e Calogero Maira (422), che si sfideranno nella semifinale del 16 luglio per guadagnare i due posti per la finale. Undicesimo Vincenzo Falzone (390) che potrà rientrare tra i semifinalisti se qualcuno di essi rinuncerà.

“Ora saremo completamente concentrati sul Raduno Nazionale che si giocherà presso l’Hotel San Michele sabato 11 e domenica 12. – dichiarano dal direttivo – Da giovedì pomeriggio tutto il Club sarà impegnato all’hotel San Michele per allestire la sala, preparare i tavoli, verificare con la direzione dell’Hotel e con il ristorante se tutto sta procedendo come già stabilito. Sappiamo che qualche imprevisto può nascere all’ultimo momento e vorremmo riuscire a prevederlo”.