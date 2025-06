Risiko Club Ufficiale: cresce l’attesa per il I° Master “Città di Caltanissetta”

CALTANISSETTA. Mancano 24 ore alla due giorni di Risiko! che, presso Eclettica Street Factory, vedrà giocatrici e giocatori , provenienti da tutta la Sicilia e da oltre “stretto”, sfidarsi per vincere il torneo che mette in palio l’accredito diretto al Campionato Nazionale Individuale 2026.

Il I° Master “Città di Caltanissetta”, organizzato dal Risiko Club Ufficiale nisseno con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, è uno dei tredici Master nazionali assegnati da Editrice Giochi ai RCU che si distinguono pe l’attività svolta e per il radicamento nel proprio territorio.

“ Essere tra i Risiko Club Ufficiali, attualmente 31 sul territorio nazionale, incaricati dall’Editore ad organizzare un evento così importante ci riempie di gioia e orgoglio- dichiarano dal direttivo- Ormai ci siamo da domani (sabato) inizieremo il pomeriggio alle 15.30 con un torneo Open in due partite che accoglierà i giocatori che giungono dal nord Italia ( Veneto, Lombardia, Emilia Romagna etc) già da venerdì in sede”.

Il programma del Master prevede: sabato dalle ore 09.00 inizieranno a formalizzarsi le iscrizioni per il prestigioso torneo che inizierà con la prima partita alle 10.30. per le 12.45/13.00 è prevista la pausa pranzo con specialità di rosticceria del luogo, alle 14.00 inizio seconda partita. Per le 16.30 sono previste le semifinali a cui accederanno i primi sedici della classifica finale delle prime due partite e poi alle 18.30 è prevista la finale con la premiazione finale per le 20.30/21.00.

“Allo stato attuale siamo a circa sessanta pre-iscrizioni -continuano a dichiarare dal direttivo- e per un Master in Sicilia è un ottimo risultato. Contiamo, in questi ultimi due giorni di superare i sessanta iscritti che vanno aldilà delle nostre previsioni”