Risiko Club Ufficiale Caltanissetta: tutto pronto per il Master di domenica 15

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory di via Rochester domenica con inizio alle ore 09.00 avrà luogo il I° Master “Città di Caltanissetta”. L’ evento di Risiko! nazionale assegnato da Editrice Giochi, importante marchio del settore giochi da tavolo, al Risiko Club “Eclettica” di Caltanissetta è patrocinato dal comune di Caltanissetta e sarà preceduto sabato 14, con inizio alle ore 15.00, da un torneo Open.

Il Master è uno dei tredici tornei, assegnati solo ai Risiko Club Ufficiali, ed è la prima volta che viene ospitato a Caltanissetta con l’organizzazione del Risiko Club nisseno. Già sono più di quaranta i giocatori e le giocatrici iscritti e tutto lascia immaginare che si dovrebbe arrivare a sessanta partecipanti. Sono previsti giocatori da tutta la Sicilia e anche da oltre lo stretto.

“Organizzare questo importante evento- dichiarano dal direttivo- è stato molto impegnativo e ha visto tutti noi in prima linea per la riuscita dell’evento. Tutti i soci hanno dato una mano d’aiuto e questo ci conforta. Domenica sarà una grande festa di Risiko! invitiamo tutti a venire presso Eclettica a vedere i carri armati e le bandierine muoversi sulla plancia di gioco, perché a noi la guerra piace farla con i carri armati di plastica colorati di rosso, giallo, verde, nero, azzurro e viola”.

Intanto martedì di è giocato il sesto turno del Memorial “manliopasqua”, torneo intitolato al presidente del Club Manlio Pasqualino recentemente scomparso. Dodici giocatori e giocatrici divisi in tre tavoli, hanno vinto: Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti e Calogero Maira. Il torneo che si gioca in dieci turni con lo scarto dei tre peggiori risultati o assenze e premierà, alla fine delle dieci giornate di gioco, il primo in classifica (attualmente guida la classifica Andrea Kiswarday seguito da Gabriele Taschetti e Luigi Tricoli) che verrà premiato con una targa trofeo, farà parte di diritto della squadra del Club che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre che si terrà nel mese di novembre a Bergamo e parteciperà alla fase finale del Campionato Regionale Individuale. Sono previsti altri premi come quello al giocatore socio più giovane che avrà disputato almeno cinque partite.