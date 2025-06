Raducanu si fidanza con Alcaraz? Lei ride: “Ci conosciamo da molto tempo”

(Adnkronos) –

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, fidanzamento in vista? La tennista britannica giocherà il doppio negli US Open insieme allo spagnolo, un annuncio che ha fatto sognare tifosi e appassionati. Qualcuno, oltre che in campo, vorrebbe che i due formassero una coppia anche nella vita, tanto che nei giorni scorsi si sono rincorse voci e indiscrezioni, ovviamente sui social. A rispondere, ma senza smentire, ci ha pensato la stessa Raducanu, vincitrice proprio dello Slam americano nel 2021 e oggi numero 38 del mondo. "Lui mi ha chiesto di giocare insieme nel doppio, io sono rimasta sorpresa e onorata, quindi mi sono confrontata con il mio allenatore e ho detto ovviamente sì", ha raccontato la britannica, che poi ha commentato le voci di una possibile relazione tra i due "non ero a conoscenza di queste voci, ma sono contenta che su internet si stiano divertendo e che stiamo fornendo un po' di intrattenimento per tutti", ha risposto Raducanu ridendo. "Io e Carlos ci conosciamo da molto tempo", ha continuato la 22enne, che nel 2022 ha fatto segnare il suo best ranking piazzandosi al decimo posto della classifica Wta e scorsa settimana è stata vista sugli spalti del Queen's proprio in occasione di una partita di Alcaraz, "il nostro rapporto si è approfondito a partire dal 2021. Entrambi abbiamo cominciato a vincere quell'anno, prima a Wimbledon e poi agli US Open. Da quel momento siamo rimasti in contatto ed è fantastico vederlo continuare a vincere, perché siamo diventati amici prima che qualcuno di noi vincesse qualcosa". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)