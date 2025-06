“Mio padre è di Caltanissetta”: Giuliano Sangiorgi rivela le sue origini nissene in un video con Sasà Salvaggio. E cita il mitico viale della Regione

Un momento di comicità e leggerezza che si trasforma in una dichiarazione d’appartenenza identitaria. È il contenuto del video pubblicato su Facebook dal comico palermitano Sasà Salvaggio, che ha come protagonista d’eccezione Giuliano Sangiorgi, voce e anima della band Negramaro. Nel corso del duetto satirico, improntato come di consueto sulla “sicilianità”, emerge un dettaglio che non può passare inosservato ai nisseni: “Mio padre è di Caltanissetta”, afferma Sangiorgi con spontaneità e orgoglio.

Nel breve scambio, carico di umorismo ma anche di autenticità, il cantante rievoca uno dei luoghi simbolo della città: il viale della Regione, teatro di ritrovi giovanili tra gli anni Settanta e Novanta, quando folle di ragazzi in sella alle Vespe 50 Special affollavano quella lunga arteria cittadina. Un’immagine che Sangiorgi restituisce con parole semplici ma evocative, definendolo un punto vivo e pulsante della socialità nissena: “C’era tutta quella gioventù, tutti col motorino”.

Non si tratta di una rivelazione isolata. Il legame tra Giuliano Sangiorgi e Caltanissetta era già stato riconosciuto in forma ufficiale: durante l’amministrazione guidata da Giovanni Ruvolo, l’artista è stato infatti insignito nel 2018 della cittadinanza onoraria della città, proprio in virtù delle sue origini familiari e del sentimento mai nascosto verso la terra natale del padre.

Giuliano Sangiorgi al Teatro Margherita di Caltanissetta (2018)

Un momento, quello del video con Sasà Salvaggio, che oggi torna a rendere attuale quel vincolo affettivo, dimostrando come la memoria dei luoghi dell’infanzia e delle radici possa trovare spazio anche nei linguaggi moderni e popolari del web.

La clip, pubblicata nei giorni scorsi sul profilo ufficiale di Salvaggio, è già stata condivisa da centinaia di utenti e ha acceso la curiosità dei nisseni, felici di riscoprire in un volto noto della musica italiana un legame sincero con la propria città.

Un legame fatto di ricordi, immagini e parole, che oggi riemerge in un sorriso, ma che sottolinea – ancora una volta – l’importanza della memoria collettiva e del senso di appartenenza.