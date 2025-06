MAN inaugura la produzione in serie dei suoi camion elettrici

(Adnkronos) – Nello stabilimento di Monaco, MAN ha ufficialmente avviato la produzione in serie dei suoi nuovi camion elettrici, segnando un passaggio cruciale nella trasformazione industriale verso la mobilità sostenibile. Alla cerimonia inaugurale erano presenti figure chiave come Alexander Vlaskamp, CEO di MAN, Michael Kobriger, membro del Board Produzione e Logistica, e Manfred Weber, Presidente del PPE.

Per la prima volta, camion elettrici e diesel vengono assemblati sulla medesima linea produttiva, grazie a un sistema flessibile pensato per adattarsi alla domanda di mercato. Questo approccio di MAN, reso possibile da significative modifiche logistiche e tecniche, garantisce efficienza e capacità produttiva fino a 100 veicoli al giorno. Oltre 5.000 dipendenti sono stati formati sulla gestione dei sistemi ad alta tensione. Il nuovo eTruck MAN è configurabile da 12 a 50 tonnellate e offre un’autonomia che può arrivare fino a 740 km, grazie a sette batterie modulari NMC prodotte a Norimberga. Già venduti circa 700 esemplari, questi veicoli promettono una drastica riduzione delle emissioni: se alimentati da fonti rinnovabili, si stima una riduzione potenziale di 80.000 tonnellate di CO2 all’anno rispetto ai diesel tradizionali. MAN non è attiva solo nel trasporto merci. Con oltre 2.500 autobus urbani elettrici in servizio in Europa, è anche leader nella mobilità collettiva a zero emissioni. L’azienda punta alla neutralità climatica entro il 2050, e l’elettrificazione della flotta è una leva decisiva per raggiungere l’obiettivo.

“Il futuro di MAN è adesso” ha dichiarato Vlaskamp. E parte, concretamente, da Monaco. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)